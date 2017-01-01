Скончалась одна из пострадавших в результате пожара на заводе в Соликамске

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Одна из женщин, пострадавших в результате пожара на соликамском пороховом заводе «Урал», скончалась. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя краевого ожогового отделения Андрея Бабикова.

Напомним, инцидент произошёл 14 августа. Две женщины, работавшие на соликамском предприятии, получили ожоги 80% тела. Их госпитализировали в городскую больницу, а затем в региональный ожоговый центр.

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю уточнили, что уголовное дело в связи со смертью пострадавшей пока переквалифицировано не будет. «Дело возбуждено по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Это даёт возможность следователю проводить все необходимые следственные действия. В дальнейшем будет дана правовая оценка лицам, ответственным за технику безопасности на предприятии и охрану труда, изучена необходимая документация. Если следствие посчитает, что были допущены нарушения со стороны должностных лиц (которые могли привести к смерти пострадавшей — прим. ред.), уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкое», — отметили в ведомстве.