Движение на трассе «Пермь-Екатеринбург» ограничат из-за баков для «Северного потока-2»

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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ

В воскресенье, 19 августа, движение на трассе «Пермь-Екатеринбург» будет частично ограничено из-за движения автопоездов. Они повезут из Екатеринбурга огромные баки — адсорберы для Газпрома, которые будут использоваться для газопровода «Северный поток-2».

На развязке в районе Кукуштана колонна выедет на полосу встречного движения и покинет федеральную трассу. Скорость движения автопоездов не превысит 25 км/ч. Для удобства водителей колонна будет останавливаться для пропуска другого автотранспорта.

ФКУ Упрдор «Прикамье» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Отметим, что адсорберы были изготовлены на заводе «Уралхиимаш» в Екатеринбурге. О начале их движения в сторону Перми местные СМИ сообщили еще 15 августа. Их доставят до посёлка Юго-Камский Пермского края, после чего погрузят на баржи для дальнейшей транспортировки.

Длина автопоезда составляет более 50 м, ширина порядка 5,5 м., высота — 6 м. Общий вес автопоезда превышает 360 тонн.