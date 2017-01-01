В выходные в трёх районах Перми частично отключат воду
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В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, сразу в трёх районах Перми — Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском будет частично отключено водоснабжение. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье» Причина — аварийно-восстановительные работы.
В субботу, 18 августа с 9.30 до 19.30 без воды останутся дома:
ул. Осинская 6, 7;
ул. Советская 72, 74;
С 10.00 до 19.00 отключение произойдет в домах:
ул. Ивана Франко, 43, 45, 47, 49, 51;
ул. Инвенская, 13, 17;
ул. Мечникова, 61;
ул. Новгородская 1-ая, 25;
ул. Новгородская 2-я, 10;
ул. Новгородская 3-я, 1;
ул. Новгородская 4-я, 3;
ул. Ногородская 5-я, 9;
ул. Целинная, 6, 11, 13, 15;
В воскресенье, 19 августа с 9.00 до 17.00 без воды останутся два дома по ул. Уссурийская, 15 и 23.
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