В отношении директора АО «Электромонтаж» возбуждено уголовное дело

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Его подозревают в том, что он почти год не выплачивал своим сотрудникам зарплату — с июня 2017 года по апрель 2018 года. Общая сумма задолженности перед работниками составила 2 млн рублей. При этом было установлено, что он имел денежные средства и реальную возможность выплатить зарплату, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Расследование находится на контроле прокуратуры Свердловского района.