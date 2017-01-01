Максим Решетников обсудит пенсионную реформу на Генсовете «Единой России»

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Фото: ER.RU

В понедельник, 20 августа, губернатор Пермского края Максим Решетников примет участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия». Эту информацию подтвердили в региональном отделении партии. Как следует из распоряжения генерального секретаря ЕР Андрея Турчака, заседание состоится в Москве.

Единственным вопросом на повестке дня значится подведение итогов общепартийного обсуждения «совершенствования пенсионной системы Российской Федерации» и выработка позиции фракции «Единой России» на парламентских слушаниях в Госдуме, посвящённых этой теме. Сами слушания запланированы на 21 августа.







