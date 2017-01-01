Руководитель пермской компании подозревается в неуплате налогов на 60 млн рублей

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Управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, занимающейся поставками электрооборудования. Его подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). По информации, которую приводит издание «Коммерсант-Прикамье», речь идёт о директоре ООО «Региональная организация энергохолдинг».

По данным следствия, в течение 2013 года руководство организации незаконным путём вносило в налоговые декларации заведомо ложные сведения, что привело к неуплате налогов на сумму порядка 60 млн руб. В настоящее время по делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств.