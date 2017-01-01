В Прикамье сотрудникам МКУ собираются разрешить составлять административные протоколы После принятия закона количество зафиксированных правонарушений в сфере благоустройства может вырасти в несколько раз

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Фото: Константин Долгановский

В июне глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в краевое Заксобрание инициативу, предусматривающую расширение полномочий муниципальных казённых учреждений. В законопроекте предлагается включить в перечень должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях, сотрудников МКУ. По мнению авторов законопроекта, это позволит навести порядок в сфере благоустройства на территории Перми и других муниципальных образований.

Как пояснил сегодня, 16 августа, на пленарном заседании краевого парламента Дмитрий Самойлов, сейчас, по закону, составлять протоколы об административных правонарушениях могут только муниципальные служащие. В других городах, таких как Тюмень и Казань, таким правом также обладают и сотрудники муниципальных казённых учреждений.

Мэр Перми также напомнил, что в январе этого года в МКУ «Пермблагоустройство» создали административно-техническую инспекцию. Сейчас в её составе работают 11 человек. Прежде всего, в их полномочия входят осмотр, обследование, профилактика и предупреждение нарушений на территории Перми в сфере благоустройства. Но полномочий по привлечению правонарушителей к административной ответственности у них нет.

Дмитрий Самойлов также отметил, что пока сотрудники инспекции ходят с проверками лишь по центральному планировочному району. В ближайшем будущем мэрия планирует расширить границы работы административно-технической инспекции, и она будет работать «практически на весь город». «У нас с начала года этими сотрудниками зарегистрировано более 2 тыс. административных правонарушений в сфере благоустройства. Планируется, что при принятии закона их число составит от 7-8 тыс.», — добавил глава Перми.

В итоге законопроект приняли в первом чтении. В поддержку этой инициативы проголосовали 46 депутатов Заксобрания, ещё двое воздержались.

Напомним, этот законопроект тесно связан с изменениями в правилах благоустройства, которые содержат запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Нестационарные объекты должны устанавливаться только в соответствии со схемой размещения, разработанной администрацией Перми. Для центра Перми решение Гордумы вступает в силу с 1 июня, а для остальных территорий — с 1 января.



