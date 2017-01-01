«Прикамский картон» оштрафован за загрязнение Чусовского залива
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ООО «Прикамский картон загрязняло Чусовской залив, сбрасывая в воду вредные вещества. Это выяснилось в ходе проверки госинспектора, отвечающего за охрану окружающей среды. Пробы воды, взятые из закрытого источника, показали, что вредные вещества сбрасывались в залив через общий коллектор.
За выявленное нарушение предприятию придётся заплатить штраф в размере 80 тыс. руб. Соответствующее постановление вынес Орджоникидзевский районный суд.
Нарушитель пытался обжаловать это решение, ссылаясь на необъективность процедуры исследования проб воды, однако краевой суд оставил жалобу без удовлетворения.
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