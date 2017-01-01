Закон о госполитике в сфере культуры Пермского края принят во втором чтении

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении поддержали проект закона «О государственной политике в сфере культуры Пермского края», внесённый губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

Закон призван зафиксировать роль культуры в развитии и продвижении региона,а также уравнять в правах классическое и авангардное искусство. Он разработан для приведения региональнго законодательства в сфере культуры в соответствие с действующим законодательством России и Пермского края. В проекте определяются основные принципы, цели и задачи госполитики в сфере культуры, а также механизмы её реализации.

В частности, в проекте закона прописаны такие принципы госполитики в сфере культуры, как «опора на человеческий творческий потенциал как ключевое конкурентное преимущество, способное обеспечить устойчивые позиции края как региона-лидера» и «обеспечение приоритета культуры, деятельности в сфере культуры и культурно-исторического наследия края при принятии органами государственной власти края решений по вопросам социально-экономического развития края». Кроме этого в качестве принципа значится «создание условий для развития в Пермском крае жанрового разнообразия во всех направлениях классического, народного, современного и авангардного видов искусств». Кроме того, проект закона должен обеспечить права работников культуры.