Комитеты ЗС поддержали выделение денег на покупку Уральского института дорожного планирования На содержание созданного на его основе бюджетного учреждения планируется потратить ещё 39,2 млн рублей

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Сейчас вся проектная документация разрабатывается сторонними компаниями. В результате дороги, построенные по их проектам, иногда приходится переделывать, как это было с шоссе Космонавтов

В июле губернатор Пермского края внёс в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2018-2020 годы. В частности, депутатам предлагалось увеличить расходы бюджета Пермского края на 2018 год на 45 млн руб. для приобретения в собственность края доли в уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного планирования». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это нужно, чтобы ускорить процесс разработки проектно-сметной документации, внесения изменения и корректировки проектов на этапе реализации строительно-монтажных работ, а также формирования единого подхода по технологии производства работ. Также в проекте поправок к бюджету предлагалось выделить в 2018 году на содержание краевого государственного бюджетного учреждения «Управление дорожного проектирования», которое будет создано на основе этого проектного института, ещё 39,2 млн руб.

Сейчас в крае нет государственного проектировщика строительства дорог, поэтому вся проектная документация разрабатывается сторонними компаниями. Как сообщила сегодня, 15 августа, на заседании комитета по бюджету заместитель министра транспорта Наталья Чазова, выбор компании-проектировщика посредством конкурентных процедур, зачастую приводит к тому, что победителем становятся фирма «бумажка с ручкой», и работы выполняются некачественно. В связи с этим было решено создать бюджетное учреждение, которое бы выполняло все необходимые работы посредством госзадания. Также, если проектированием будет заниматься бюджетное учреждение, это только на стоимости контрактов позволит сэкономить 30-40%.

Начать проектирование под следующий строительный сезон нужно уже сейчас, пока ещё можно проводить изыскательские работы. При этом Наталья Чазова отметила, что на то, чтобы набрать или переманить из других организаций 50-60 профессионалов уйдёт около года. В связи с этим было решено выкупить 100% акций частного проектного института. Это позволит получить готовый коллектив профессиональных сметчиков и проектировщиков, а потом перевести его в бюджетное учреждение. Коллектив при этом сохраняется вместе с руководителем.

Заместитель министра транспорта пояснила, что на сегодняшний день из 10 подрядчиков всего 3-4 фирмы дают неплохой результат. Им всем были направлены предложения о выкупе акций. В итоге один отказался, остальные дали свои предложения.

ООО «Уральский институт дорожного планирования», чьи акции было решено выкупить, проектирует достаточно большие объекты, в том числе дорогу Кунгур-Соликамск. «Там работают высокопрофессиональные дорожники и мостовики. У них есть техника, буровые установки, определенные материалы и все необходимые программы. Это команда, которая сможет уже с сентября-октября приступить к проектированию для следующего сезона», — пояснила Наталья Чазова.

На вопрос, не сбегут ли специалисты после покупки института, испугавшись низких зарплат бюджетников, заместитель министра транспорта ответила, что сейчас в институте средний уровень зарплат не на много выше, чем в бюджетном учреждении.

В итоге профильный комитет рекомендовал проект поправок к бюджету к принятию в первом чтении на пленарном заседании 16 августа.