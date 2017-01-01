97% школ Пермского края готовы к началу нового учебного года

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Межведомственные комиссии, в состав которых входят представители различных государственных структур, продолжают приёмку учебных заведений региона в преддверии нового учебного года.

Как сообщили в краевом управлении МЧС России по Пермскому краю, на 10 августа к началу нового учебного года готовы 1709 школ — 97% от их общего количества.

В ведомстве отмечают, что с начала 2018 года на объектах общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций проведено 279 плановых проверок, 57 внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний, четыре внеплановых по поручениям Правительства Российской Федерации и одна внеплановая проверка на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры РФ материалам и обращениям.



