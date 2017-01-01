Акция на газобетонные блоки от ПЗСП

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До 31 августа на газобетонные блоки от компании ПЗСП будет действовать акция.

Автоклавные газобетонные блоки для частного и многоэтажного строительства — одна из «визитных карточек» ПЗСП. Такие блоки предназначены для кладки наружных стен, а также внутренних несущих стен и перегородок.

До 31 августа для физических лиц установлена специальная цена 2 992 рубля за кубический метр блоков при условии отгрузки в массиве (без упаковки на поддон). Также особая скидка 3% действует при заказе блока на поддоне на сайте shop.pzsp.ru.

Как отмечают в компании, газобетонные блоки производства ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Испытания газобетона ПЗСП регулярно проводит как лаборатория АО «ПЗСП», так и независимые исследовательские центры.

Дополнительную информацию покупатели могут получить по телефону горячей линии ПЗСП 8-800-300-7977.

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