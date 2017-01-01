Раскрываемость тяжких преступлений в Прикамье близка к 100%

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Такую информацию сообщили в следственном комитете Пермского края, подводя итоги своей работы за первое полугодие 2018 года. По информации ведомства, доля раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, таких как изнасилования и убийства, за указанный период составила 97% и 98% соответственно.Специалисты отметили, что эти показатели выше средне-российских.

При этом в первом полугодии 2018 года было совершено 124 преступления в отношении несовершеннолетних, что является высоким показателем. Всего же по фактам преступлений, жертвами которых стали дети, возбуждено 350 уголовных дел, потерпевшими признано 213 несовершеннолетних.

Высоким остаётся и уровень преступлений экономической направленности. Ущерб от них за полгода составил порядка 1 млрд рублей. Большую часть из этой суммы — 700 млн руб. удалось возместить, отметили в СК РФ по Пермскому краю.







