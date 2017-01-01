В 2018 году в Перми построят около 500 тысяч кв. метров жилья

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К таким выводам пришли эксперты аналитического центра «КД-Консалтинг». По их прогнозам, итоговый объем введённого жилья составит от 480 до 510 тыс. кв. метров, причем 80% из них построят местные девелоперы.

По прогнозам аналитиков, наибольший метраж жилых площадей придётся на долю компании Сатурн-Р — порядка 75 тыс. кв. м. Вторым по объемам может стать ПЗСП с 50 тыс. кв. м. Тройку вероятных лидеров замкнёт «Стройпанелькомплект» с 33 тыс. кв. м. Далее — ПМ-девелопмент с 30 тыс. кв. м., и «Кортрос-Пермь» с 29 тыс. кв. м.

«Что касается девелоперов из других регионов, то по итогам 2017 года она составила 22%, а с учётом планов 2018 года должна оказаться на уровне 20%. То есть пропорция сохраняется», — отметил заместитель директора аналитического центра «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.

Напомним, по итогам 2017 года в Перми построили 472 тыс. кв. м жилья. При этом лучшим результатом жилищного строительства в столице Пермского края стал показатель 2015 года — тогда за год построили 521 тыс. кв. м. жилья.