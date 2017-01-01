Долги по зарплате в Прикамье выросли в 2,6 раза

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По данным Пермьстата, задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 августа 2018 года составила 24 млн руб. Это в 2,6 раза больше, чем всего месяц назад, по состоянию на 1 июля 2018 года.

Численность работников, перед которыми имелись долги по зарплате, составила 1003 человек. Таким образом, сумма задолженности в расчете на одного работника составила 23,9 тыс. руб.

Просроченную задолженность имели организации шести муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась в Перми — 12,4 млн рублей. Наибольший объем долгов пришёлся на организации обрабатывающих производств — 78,6% от общей суммы.





Источник — данные Пермьстата