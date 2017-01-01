В Березниках из-за неосторожного обращения с огнём горел «формальдегидный дом» Виновники пожара устанавливаются

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Фото: Алёна Шумкова/ группа в Вконтакте [ТБ] ТИПИЧНЫЕ БЕРЕЗНИКИ

Как сообщили «Новому компаньону» в МЧС, сообщение о возгорании в двухэтажном доме на Строителей, 45 в микрорайоне «Усольский-2» поступило в 15:48. На месте работали пять единиц техники и 11 человек личного состава. Огонь ликвидировали в 16:00. Проливка, чтобы не было повторного возгорания, шла до 16:30. Площадь возгорания составила 30 кв.м, никто не пострадал.

По данным МЧС, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Сейчас проводится проверка, виновники пожара устанавливаются.

Напомним, коттеджный посёлок Усольский-2 начали возводить в 2007 году в правобережной части Березников для переселения жителей города из зоны провалов. Стоимость проекта составила 1,37 млрд руб. После возведения зданий обнаружилось, что в домах нормативы по концентрации формальдегида в воздухе превышают допустимую норму в 50 раз. Ядовитый газ выделяли некачественные утеплители, минеральная вата и цементно-стружечные плиты. Здания оказались непригодны для постоянного проживания, и в 2012 году дома расселили.

Двухэтажный дом на улице Строителей, 45 находится в краевой собственности и должен, по условиям контракта, быть снесён до 6 октября 2018 года. Ранее ООО «Промпроект-Оценка» оценила затраты на снос здания в 980,8 тыс. руб., а рыночную стоимость материалов, пригодных для дальнейшего использования после демонтажа здания в 525,8 тыс. руб.

Отметим, это уже второй дом, который сгорел в этом микрорайоне. В 2014 году в «Усольском-2» сгорел дом на Демидовской, 30. По предварительным данным, причиной пожара мог стать умышленный поджог или неосторожное обращение с огнём.