Российские трэвел-блогеры прорекламируют Прикамье

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Краевое правительство привлечет к рекламе Пермского края популярных российских трэвел-блогеров. Для этого с 24 до 30 августа шесть популярных блогеров побывают в самых красивых местах Пермского края, и затем расскажут об этом в своих Instagram-блогах.

Блогер-тур начнётся с посещения архитектурно-этнографического музея Хохловка. Затем участники отправятся на Маньпупунёр в Республику Коми, а после этого побывают на Ветлане и Александровских озёрах. Кроме этого, блогеры посетят Каменный город, Усьвинские столбы, Кунгурскую пещеру, Белогорский монастырь и другие достопримечательности края.

Блогер-тур пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» при поддержке администрации губернатора Пермского края.

Источник: пресс-служба администрации губернатора

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