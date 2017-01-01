Лучших сотрудников ПЗСП отметили в День строителя

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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

7 августа в СК Сухарева состоялось празднование Дня строителя. Десятки сотрудников ПЗСП были отмечены благодарственными письмами и грамотами.

В преддверии праздника на стадионе СК Сухарева труженики отрасли принимали поздравления с Днём строителя от Главы города Перми Дмитрия Самойлова, председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, представителей Ассоциации «Пермские строители».

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Десятки сотрудников АО «ПЗСП», внесших особый вклад в работу предприятия и развитие строительной отрасли, были награждены благодарственными письмами и грамотами. Так, Чазов Денис Сергеевич и Артемов Алексей Федорович удостоились благодарственных писем Председателя Законодательного собрания Пермского края; Кончев Юрий Иванович, Игнатьев Александр Петрович, Балятинская Марина Николаевна — Главы города; Аванес Юлия Валерьевна, Закиров Антон Леонидович, Шуров Евгений Валерьевич, Казанбаев Ишмурат Калимович, Амаев Денис Равилевич — председателя Пермской городской Думы. Кроме того, более тридцати работников предприятия получили почетные грамоты Ассоциации «Пермские строители», а весь коллектив АО «ПЗСП» стал победителем в номинации «За коллективный дух».

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Сегодня на предприятии трудится около 1500 человек — это один из самых крупных коллективов среди строительных организаций Пермского края.

На праздник сотрудники ПЗСП приехали целыми семьями. Для детей и взрослых были организованы различные игровые и конкурсные площадки: баскетбол, гонки на велотренажерах, шуточные бои в огромных надувных шарах. Дети могли испытать себя в импровизированном родео.

«Профессия строителя — сложная, ответственная, требующая упорства и полной самоотдачи, — отметил в своем приветственном слове генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин. — В то же время это очень благодарный труд. Лучше всяких слов признательности — сияющие лица новосёлов. Выше всяких похвал и наград — счастливые глаза людей, чья мечта о собственном жилье воплотилась в реальность. Хочу пожелать всем нам новых интересных проектов во благо Пермского края и его жителей. Стабильности и возможностей для развития всей строительной индустрии региона. И, конечно, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!»

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Источник — пресс-служба АО «ПЗСП»