В отношении «ТД Мотовилихинские заводы» введена процедура наблюдения

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В отношении ЗАО «Торговый дом Мотовилихинские заводы» введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен член Союза «УрСО АУ» Рамис Новруз оглы Байрамов. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Пермского края.

Напомним, ТД Мотовилихинские заводы является дочерней структурой ПАО «Мотовилихинские заводы». Минувшей весной, 13 апреля 2018 года компания подала в Арбитражный суд иск о самобанкростве. Причиной назвали имеющуюся задолженность в размере свыше 337 млн рублей. В заявлении истец обосновал наличие крупных долгов тем, что не смог адаптироваться к изменившимся условиям тендеров, и перестал заключать новые контракты. В результате возникла неспособность отвечать по уже имеющимся обязательствам.

Согласно материалам дела, размещенным в картотеке дел Арбитражного суда, у торгового дома имеется 115 кредитов. При этом дебиторская задолженность составляет порядка 292 млн рублей, 194 млн рублей из них — проблемные по взысканию.

Следующее заседание по делу назначено на 5 декабря.











