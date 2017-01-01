Стартовали продажи квартир от ПЗСП на ул. Адмирала Макарова, 20а

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16 июля стартовали продажи квартир в доме от АО «ПЗСП» по ул. Адмирала Макарова, 20а в микрорайоне Водники.

Дом серии Э-600 по ул. Адмирала Макарова, 20а — шестиэтажный, в нем всего два подъезда. Это идеальный вариант для комфортной жизни с небольшим количеством соседей. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — 2 квартал 2019 года.

Практически все квартиры в доме были проданы в течение двух недель с момента старта продаж. «Люди доверяют ПЗСП как надежному застройщику, ценят высокий уровень отделки квартир и благоустройства прилегающей территории. Кроме того, сам микрорайон, в котором расположен объект, традиционно пользуется популярностью у покупателей, — пояснила Валентина Верина, начальник отдела недвижимости АО «ПЗСП», — именно поэтому почти все квартиры в новом доме были реализованы в рекордно короткий срок».

Компания продолжает дальнейшую застройку микрорайона. Новые квартиры АО «ПЗСП» начнет реализовывать не ранее 2020 года. Однако если вы не успели приобрести квартиру в доме по адресу Адмирала Макарова, 20а, но хотите проживать в этом районе, у вас есть возможность приобрести квартиру в новом доме от ПЗСП по адресу 5-я Каховская, 8в (микрорайон Новые Водники). Продажи квартир в этом доме стартовали 1 августа, — отмечают в отделе недвижимости ПЗСП.

Застройщик АО «ПЗСП».

Проектная документация доступна по ссылке http://pzsp-realty.ru .

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