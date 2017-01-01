В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги исполнения соцобязательств перед сотрудниками

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Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Итоги выполнения социальных обязательств перед работниками за первое полугодие 2018 года подвели в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В рамках проверки выполнения обязательств работодателя по итогам первых шести месяцев проведено более 20 встреч в цехах добычи нефти и других подразделениях с руководителями предприятия и представителями профсоюзной организации. Основные вопросы, которые звучали на собраниях с коллективами, касались перспектив развития Компании, новых проектов, индексации заработной платы и расширения перечня льгот. Всего поступило более 20 предложений, зафиксированных в протоколах собраний, большая часть из которых попадёт в план мероприятий по реализации.

«В любые времена наш коллективный договор остается реально действующим, в котором социальная поддержка работников, а вместе с тем и членов их семей, на самом высоком уровне. И год от года документ становится только лучше — поправки вносятся на повышение сумм и расширение перечня льгот, то есть в пользу работников, а не наоборот», — отметил Валентин Костылев, председатель объединенной первичной профсоюзной организации предприятия.

Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Всего по итогам работы за первое полугодие профессиональное обучение и повышение квалификации по различным программам за счёт предприятия прошли 2850 человек. Компенсацию по оплате путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление получили 645 работников. За высокие показатели в работе и добросовестный труд 2 467 специалистов получили единовременную премиальную выплату к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.

«Самое ценное, что забота о наших коллективах распространяется и на семьи нефтяников. Так, за прошедшие полгода поправили своё здоровье более 760 детей сотрудников. Приятным подарком к свадьбе для 28 нефтяников стала единовременная материальная помощь, многие берут беспроцентный целевой заём. Кроме того, на предприятии частично возмещаются затраты на детский сад, пользуются популярностью и другие компенсации», — сказал Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Для справки:

Впервые коллективные договоры появились в конце XVIII века в Англии, стране с наиболее тогда развитой промышленностью, где также возникли и профсоюзы. Символично, что в России подобный акт впервые был заключён в нефтяной отрасли, в 1904 году в результате стачки нефтяников на бакинских промыслах. Сегодня коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — один из лучших в Пермском крае и Компании.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



