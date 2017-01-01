В Перми самолёт совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

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В ночь с 6 на 7 августа в Перми совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Нижневартовск. Причиной стало ухудшение самочувствия находившегося на борту пассажира. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского управления МВД РФ на транспорте.

Уточняется, что у пассажира — мужчины, случились «почечные колики», и его госпитализировали в одну из пермских больниц. После того как мужчине была оказана помощь, самолёт продолжил рейс. На борту находились 130 пассажиров и шесть членов экипажа.

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