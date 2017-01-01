Северный обход Перми планируют построить к 2028 году Власти Прикамья внесли в Заксобрание перечень объектов автодорожного строительства

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Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание проект постановления «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края». Прежде всего в документ включены объекты, которые повысят транспортную доступность «точек» роста экономики Пермского края, круглогодичную транспортную доступность поселения края, безопасность дорожного движения, а также продолжат уже начатые проекты.

В документах говорится, что стоимость строительства Северного обхода Перми оценивается в 18,8 млрд руб. В 2019 году планируется выполнение работ по технико-экономическому обоснованию прохождения трассы и точек присоединения к существующим дорогам. Строительно-монтажные работы запланированы на 2024-2028 годы. Напомним, Северный обход соединит автомобильные дороги «Пермь — Березники и «Подъезд к Перми от М-7 «Волга», что позволит сократить расстояние между Кировским, Дзержинским районами Перми, Краснокамским, Пермским районами с Добрянским и Ильинским районами на 30 км. Также благодаря этой дороге сократится более чем в два раза время нахождения в пути транзитного транспорта через Пермь, который сейчас следует через Восточный, Южный и Западный обходы Перми.

Также планируется устройство дополнительных полос движения в сторону подъёма в Добрянском и Чусовском районах. На это требуется 1,05 млрд руб. В пояснительной записке сказано, что на протяжении автомобильных дорог Полазна — Чусовой, Пермь — Березники, Оса — Чернушка, Болгары — Юго-Камский — Крылово, Кунгур — Соликамск, Кукуштан — Чайковский имеются участки с затяжными подъёмами и с ограниченной видимостью. Из-за этого большегрузам приходится снижать скорость. Это вынуждает водителей легковых автомобилей идти на обгон, что в условиях ограниченной видимости приводит к большому количеству ДТП с летальным исходом. Строительство дополнительных полос позволит перенаправлять большегрузы на крайние правые стороны и тем самым избежать человеческих жертв и сократить время в пути.

В 2018-2019 годах запланировано проведение проектно-изыскательских работ на устройство дополнительных полос на дороге Полазна — Чусовой, а на остальных дорогах — в 2019-2020 годах. Строительно-монтажные работы на всех дорогах собираются завершить к 2022 году.

Отметим, также в проект перечня объектов автодорожного строительства включены «спрямление» шоссе Космонавтов (2,2 млрд руб., 2013-2019 г.), реконструкция шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку со строительством транспортной развязки на пересечении с Промышленной и Оверятской (1 млрд, 2020-2021 г.), строительство второй очереди Восточного обхода Перми (7,2 млрд руб., 2014-2019 г.), обхода Куеды с путепроводом через железнодорожные пути (695,6 млн руб., 2018-2019 г.), моста через Вильву (3,1 млрд руб., 2023-2026 г.), реконструкция двух участков на дороге Пермь — Березники (12,1 млрд руб., 586 млн руб., 2018-2021 г.), дороги Кунья — Губаха (13,5 млрд руб., 2024-2028 г.), Барда — Куеда (1,5 млрд руб., 2021-2024 г.) и строительство дополнительного выезда с промышленного узла «ОСЕНЦЫ» Перми (323 млн руб., 2020 г.).

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания. Постановление должно вступить в силу с 1 января 2019 года.