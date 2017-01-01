Ушел из жизни профессор Владимир Аликин

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Владимир Аликин

Фото: Сергей Глорио

В Перми на 70-ом году жизни скончался доктор технических наук, профессор Владимир Аликин.

Владимир Аликин более 40 лет работал на ведущих пермских предприятиях: ОАО «Сорбент», ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» , ЗАО «Искра-Энергетика», возглавлял ФГУП «Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем» (НИИУМС), ОАО НИИУМС. Занимался военным и гражданским производством, а также разработками в сфере экологии.

Как преподаватель и научный руководитель, подготовил трёх докторов и 18 кандидатов наук. Автор и соавтор более 500 научных трудов, в том числе 249 авторских свидетельств и патентов, 17 книг и монографий.

Владимир Аликин вёл активную политическую жизнь. В 2006 году был избран депутатом Пермской городской думы IV созыва от Кировского района. С 2007 — член Совета Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Пермском крае. В 2017 году был выдвинут кандидатом на пост губернатора Пермского края. В 2018 году участвовал в избирательной кампании по выборам депутатов Краснокамской городской думы.