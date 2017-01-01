ГФИ по Пермскому краю стал представителем президента России в квалификационной коллегии судей Прикамья

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фото: Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова своим представителем в квалификационной коллегии судей Пермского края. Тем же указом Игорь Цветков, ранее занимавший этот пост, освобождён от должности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, Сергей Половников был назначен главным федеральным инспектором по Пермскому краю в мае текущего года. На этом посту он сменил Игоря Цветкова. Отметим, что назначение ГФИ регионов представителями президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ является распространённой практикой.

Квалификационные коллеги судей обладают полномочиями по рекомендации кандидатур на судейские должности, утверждают членов президиумов судов и председателей судебных коллегий.