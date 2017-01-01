В Прикамье участие в сентябрьских выборах примут более 3 тыс. кандидатов

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В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на сентябрьские выборы в органы МСУ. По данным краевом избирательной комиссии, участие в выборах разного уровня примут 3360 кандидатов. Отказ в регистрации получили порядка 300 человек. Таким образом, средний «конкурс» на выборах в городские думы и земские собрания составит 4 человека на место.

Большинство из тех, кому отказали в регистрации на выборах — самовыдвиженцы, которые не смогли правильно и качественно собрать подписи избирателей в свою поддержку. Так, в некоторых подписных листах паспортные данные зачастую не соответствовали данным, содержащимся в реестрах управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Другая распространённая причина — не указание сведений об имеющейся у кандидата судимости.

По количеству зарегистрированных кандидатов лидирует Краснокамск. Там за 20 вакантных мандатов депутатов городской думы поборются сразу 102 кандидата. На втором месте Кизел, где на 15 мандатов приходится 65 кандидатов.





Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин:

Закономерно, что в преобразованных муниципалитетах наблюдается самая высокая конкуренция. При этом на выборах в этих территориях представлен весь спектр политических сил. Для того чтобы избиратель мог сделать осознанный выбор, в ближайшее время начнется активная агитация. Мы рассчитываем, что в этот период все кандидаты проявят уважение к своим избирателям, а, значит, будут чётко следовать букве закона. Избирательные комиссии будут контролировать происходящие процессы, и в случае нарушений — предпринимать все необходимые действия.

Подготовка к проведению единого дня голосования продолжается. На выборах будут задействованы 852 избирательных участка, на которых будут работать порядка 7 тыс. членов УИК. Агитационная кампания в СМИ стартует уже 11 августа.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Прикамье состоятся сразу порядка 200 выборов разного уровня по замещению 1863 вакантных мандатов депутатов представительных органов власти муниципальных образований. Самые крупные из них — выборы Земских Собраний Александровского и Красновишерского районов, городских Дум Горнозаводского, Гремячинского, Краснокамского, Кизеловского, Оханского, Чайковского городских округов и города Кунгура.