Грозовой фронт в Прикамье оставил без света почти 8 тыс человек

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Об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Сергей Лузин.

По его словам, ливни и грозы, прошедшие в Прикамье 3 августа, оставили без электроснабжения 25 населенных пунктов в которых проживает 7,7 тыс. человек. Отключения зафиксированы в посёлках Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного округа, Кунгурском, Очёрском, Лысьвенском, Чусовском и Осинском районах, перебои с электроснабжением зафиксированы также в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми.

Сейчас в краевой столице проходит уборка упавших деревьев и заборов, восстановление поврежденной инфраструктуры. По данным краевого МЧС, погибших и пострадавших нет.