Началось строительство завершающего участка Восточного обхода Перми

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Восточный обход

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Управление автомобильных дорог и транспорта Перми заключило договор на строительство завершающего участка Восточного обхода Перми с ООО «Дормострой». Компании предстоит возвести дорожное полотно от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ. Срок выполнения работ — конец 2019 года.

В настоящее время на участке ведутся подготовительные работы: выставляются временные дорожные знаки, идут геодезические работы, убирается растительность. Отметим, что он является частью подхода к мосту через Чусовую, который будет реконструирован в рамках концессионного соглашения. Краевое Управление автомобильных дорог просит участников дорожного движения обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдение скоростного режима и быть готовыми к затруднениям движения.

Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных метров мостов. Помимо реконструкции Шоссе Космонавтов, в 2018 году продолжат работы на трассе Березники-Соликамск, обходе Чусового, обходе Куеды, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка.

Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей. В 2017 году на эти цели была направлена беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей.

Источник — пресс-служба администрации губернатора