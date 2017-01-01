В Перми прошёл мощный ураган

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Последствия урагана на ул. Сибирской

Фото: Евгений Запискин

Сегодня около 14.40 в Перми начался мощный ливень, сопровождаемый ураганным ветром порывами до 25 метров в секунду. Из-за стены дождя видимость в городе упала до нескольких десятков метров. Предварительно, в городе несколько деревьев упали на проезжую часть, в центре слышны звуки сирен, предположительно, специальных служб.

По состоянию на 15.20 ливень практически закончился, ураганный ветер стих. Пресс-служба городской администрации сообщает, что городские службы спасения приступили к уборке сломанных веток и деревьев. Аварийные бригады устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта.

Уточняется информация о возможных пострадавших и повреждениях городской инфраструктуры. Жители города могут оставить свои заявки по телефонам МКУ «Благоустройство районов». Что касается придомовых территорий, то об устранении последствий непогоды необходимо сначала сигнализировать в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, а в случае отсутствия реакции — в отдел благоустройства района.

Кроме того, для помощи в ликвидации последствий грозы пермяки могут обратиться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях городской инфраструктуры уточняется.