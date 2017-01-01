Футбольная «Звезда» проиграла второй матч подряд

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Пермская футбольная команда «Звезда» проиграла второй матч подряд. В Ульяновске пермские футболисты под руководством Константина Парамонова уступили местной команде «Волга» со счётом 0:2.

Во втором тайме хозяева поля вышли вперед, забив гол. Пермяки отыгрались, однако судья не засчитал гол, указав на офсайд. На 84-й минуте волжане забили второй гол, оформив окончательный счёт встречи.

Это второе поражение «Звезды» подряд: 30 июля пермская команда на своём поле уступила Ижевскому «Зениту» в 1/128 Кубка России со счётом 2:3.

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