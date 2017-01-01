В Перми тестируют новую систему безопасности социальных объектов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников совершил инспекционный выезд в школу №55, где ему представили пилотный проект кластера безопасности социальных объектов, реализуемый по «кустовому» принципу. В «пилот» вошли 7 пермских школ и детских садов, расположенных в микрорайонах Пролетарский, Железнодорожный и Акуловский. На оснащение участников кластера направили порядка 7 млн рублей.

Суть проекта заключается в комплексном подходе — за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации, как было ранее. Сигнал тревожной кнопки поступает в единую диспетчерскую службу. Это позволяет контролировать системы безопасности и быстре реагировать на внештатные ситуации.

Работоспособность системы обеспечивает соответствующая «начинка»: пропускная система появилась на входе на территорию школы, в самой школе установлен турникет, пройти который можно только с персональной электронной картой — охраннику на монитор выводится фото ребенка или сотрудника, есть металлорамка. Несколько десятков видеокамер обеспечивают контроль прилегающей к учреждению территории и школьного пространства.

Кроме того, новая система предусматривает возможность добавления дополнительных сервисов для родителей школьников. В последствии родители смогут получать, например, уведомления через СМС, когда ребенок пришел или покинул учебное заведение.

Во время выезда в школу №55 Максим Решетников подчеркнул, что для развития образовательной системы образования важно не только строить новые школы и детские сады, но улучшать условия учёбы в уже существующих. По его словам, представленный в пилотном проекте подход позволит оптимизировать работу системы безопасности и быстрее реагировать специалистам в случае необходимости.

Кластер безопасности в пилотном режиме начнет работать с 1 сентября.

Источник — пресс-служба администрации губернатора