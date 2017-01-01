В Перми на месяц перекроют часть улицы Петропавловской

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Также на время капитального ремонта на улице Уральская изменится движение общественного транспорта

С 6 августа по 6 сентября будет закрыто движение транспорта Петропавловской в районе перекрёстка с Комсомольским проспектом, а также на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда. Движение транспорта ограничат в связи с реконструкцией тепловой сети ООО «ПСК»

С 4 августа в связи с капремонтом на участке улицы Уральская от Крупской до Розалии Землячки изменится схема движения всех видов транспорта. При движении в направлении микрорайона Висим автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и №77 будут следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов. В сторону центра города автобусы перенаправлят по улицам Уральской, Розалии Землячки, Лебедева и Крупской.

Источник — пресс-служба администрации Перми