Губернатор раскритиковал глав районов за отставание от графика подготовки к зимнему периоду

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На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края глава региона Максим Решетников обратил внимание, что только 10 территорий идут в графике по подготовке многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. По его словам, если объекты генерации и социальной сферы находятся в графике, то по жилому фонду выполнено порядка 85% от запланированного.

«Сейчас задача номер один — понять причины этого отставания и наверстать упущенное. От этой работы зависит подготовка нашей коммунальной системы к зиме и прохождение отопительного сезона. В прошлом году были инциденты, поэтому вопрос главы должны держать на личном контроле», - отметил Максим Решетников

По словам заместителя руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Юрия Крестьянникова, всего запланировано подготовить 28,6 тыс. многоквартирных домов к отопительному периоду. При этом, в Кизеловском, Горнозаводском и Гремячинском муниципальных районах складывается критическая ситуация, существует угроза чрезвычайных происшествий.

Начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков сообщил, что отставание от графика зафиксировано в 33 муниципалитетах. К 15 сентября осталось подготовить 16 708 многоквартирных домов, в которых проживает более 100 тысяч человек. Среди причин отставания названы в 20% случаев — не предоставление в контрольный срок паспортов готовности, утвержденных главами муниципалитетов, в 70% случаев неготовность внутридомовых систем отопления, в 10% — неготовность вентиляционных каналов и дымоходов.

В связи с этим глава Прикамья поручил назначить внеочередное заседание Совета глав муниципалитетов, на котором Региональной службой по тарифам будет представлен отчет по каждой территории, которая по каким-то причинам отстает от графика. Губернатор заявил, что за неготовность территорий к отопительному сезону главы будут отвечать лично.

Отдельно прозвучала тема долгов за газ и электричество. Сегодня регион перешел на 100% оплаты по текущим платежам. Долги за газ в крае сократились на 457 млн рублей, за электричество — на 36 млн рублей. При этом накопленная за предыдущие годы задолженность остаётся на уровне 4,4 млрд рублей. Вдвое увеличила свой долг Губаха, нарастили задолженность Лысьва, Кунгур, Чусовской и Кизеловский районы. Порядка 45 млн рублей долга сформировалось со стороны бюджетных учреждений.

«Краевые власти тратят усилия на работу с ресурсоснабжающими организациями, а вы продолжаете игнорировать свои обязательства перед ними», — подчеркнул глава региона.

Источнник - пресс-служба администрации губернатора

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