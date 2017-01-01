В «УРАЛХИМ» назначили новых председателя Совета директоров и гендиректора

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Компания «УРАЛХИМ» сообщает о новых назначениях в холдинге. С 1 августа 2018 года на должность заместителя Председателя Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дмитрий Коняев будет заниматься вопросами стратегического развития компании.

С 2011 года, когда Дмитрий Коняев занял пост генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания существенно укрепила свои позиции на рынке. Объем выпуска товарной продукции вырос с 2011 по 2017 год с 5 до 6,3 млн тонн. Рынок сбыта продукции расширился с 50 до 80 стран, продуктовый портфель компании увеличился в 2,3 раза — с 30 до более чем 70 марок продукции, прежде всего за счет высокоэффективных и инновационных видов удобрений. Был успешно реализован проект строительства собственного перевалочного терминала на Балтике мощностью 2 млн тонн сыпучих грузов в год, который повысил эффективность транспортно-логистической деятельности компании. Благодаря активной деятельности Дмитрия Коняева на посту члена Совета директоров и руководителя Комитета по коммуникациям Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) возрос авторитет компании в международном отраслевом сообществе.

С 1 августа 2018 года на должность генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ» назначен Сергей Момцемлидзе, ранее занимавший должность директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецк Кировской области. В новой должности Сергей Момцемлидзе сосредоточится на задачах совершенствования операционной деятельности и повышения эффективности работы компании. Сергей Момцемлидзе возглавлял крупнейшее предприятие Группы «УРАЛХИМ» с 2011 г. и добился значительных успехов в улучшении показателей деятельности филиала. В частности, за семь лет выпуск товарной продукции завода увеличился на 13%, средняя производительность труда выросла более чем на 12%, внеплановые простои сократились более чем в 5 раз, инвестиции в производство составили 14,3 млрд руб. Успешно реализован масштабный проект строительства производства нового перспективного и широко востребованного рынком продукта — нитрата кальция.

Справки

Дмитрий Коняев родился в 1971 году. Окончил Московский государственный университет (Экономический факультет), California State University Hayward (MBA). С 1998 года занимал ряд высших руководящих должностей в крупных производственно-торговых компаниях: «Седеррот Интернэшнл АБ», ООО «Минерал Трейдинг», UralKali Trading SA (Сингапур). С 2007 по 2011 год занимал пост коммерческого директора АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2011 года — генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2007 года является членом Совета директоров компании «УРАЛХИМ». С 2014 года является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Сергей Момцемлидзе родился в 1968 году. Окончил Пермский Государственный технический университет по специальности экономика и управление в промышленности, Академию Народного Хозяйства при Правительстве РФ (MBA). С 1993 по 2006 гг. занимал руководящие должности в компании «Уралкалий» и аффилированных структурах. В 2007 назначен директором ООО «Транспортно-логистическая компания Кирово-Чепецкого химического комбината». В 2008 г. назначен директором ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». С июля 2011 г. — директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Депутат Законодательного собрания Кировской области V, VI созывов (с 2011 года — по наст. время).

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»