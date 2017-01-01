Губернатор Прикамья напомнил главам территорий об их личной ответственности за строительство ФАПов

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В рамках Совета глав муниципалитетов Пермского края губернатор Максим Решетников заслушал доклады профильных чиновников и глав территорий о подготовке к строительству фельдшерско-акушерских пунктов, а также напомнил об их личной ответственности за результат.

По его словам, в планах на этот и следующий год возведение 66 ФАПов и 15 амбулаторий по всему Прикамью:

«Строительство ФАПов — наша с вами общая задача. Край отвечает за поставку новых модульных зданий ФАПов, их монтаж, обеспечение оборудованием, лицензирование. Ваша задача — предоставить земельный участок, затем — подключить объект к инженерным сетям и привести в порядок прилегающую территорию. На эти цели мы направляем в ближайшие два года из всех источников бюджета порядка 355 млн рублей», — отметил глава региона.

Однако, далеко не все муниципалитеты проводят эту работу качественно.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев сообщил, что краевые власти уже утвердили проектные решения для будущих ФАПов и обозначили низкую готовность земельных участков в территориях к их строительству. По его словам, только три района оказались готовы к строительно-монтажным работам. Это Лысьвенский округ, Нытвенский и Усольский районы. В четырех муниципалитетах подготовка не проведена — это Горнозаводской, Верещагинский, Очёрский и Сивенский районы.

Среди основных замечаний — не демонтированы старые сооружения, не перенесены опоры электроснабжения, нет планировки участка для проведения работ и проезда спецтехники, и другие. При этом в восьми территориях края земельные участки под строительство ФАПов отсутствуют. По словам самих глав, в настоящее время местные власти планируют получить кадровые номера земельных участков и передать их в профильное министерство.

Справка:

В рамках федерального проекта по расширению сети сельских медицинских учреждений в Пермском крае планируется строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий взамен ветхих зданий, находящихся в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек. Формированием программы по строительству учреждений на период после 2019 года занимается Министерство здравоохранения Пермского края.

Согласно утвержденным проектным решениям, в Пермском крае будут строиться фельдшерско-акушерские пункты площадью 72 кв.м., врачебные амбулатории — площадью 107 кв. м. При этом краевое правительство берет на себя поставку и монтаж новых модульных зданий, обеспечение медицинским оборудованием и лицензирование новых ФАПов и амбулаторий. А органы местного самоуправления предоставляют земельные участки под их возведение, организуют благоустройство прилегающей территории и подключение учреждений к инженерным сетям, а также содержат сети до границ зоны ответственности.

Источник - пресс-служба администрации губернатора