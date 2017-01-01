«Новая жизнь» для Оли Тупицыной 8 августа в Перми состоится благотворительная барахолка «Новая жизнь»

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Фото - сайт фонда "Дедморозим"

Организаторы проекта уже принимают одежду и другие вещи от всех желающих, чтобы устроить распродажу, а собранными средствами помочь 14-летней Оле Тупицыной, которой в её новой жизни нужна поддержка неравнодушных людей.

Благотворительная барахолка — это повод распаковать чемоданы, проветрить кладовки и выпустить из шкафа вещи, которым пора подарить новую жизнь. Вещи должны быть не обязательно новыми, но приятными и в хорошем состоянии, без дырочек, зацепок и пятен. В общем, такими, что только и ждут своих новых хозяев. Вещи можно принести до 6 августа включительно в творческое пространство по адресу: ул. Ленина, 87 с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00 (ориентируйтесь на вход кофейни КофеIn) или в йога-студию «Кора» на Первой Красноармейской, 3, в рабочие часы студии. Можно приносить не только одежду любых сезонов, но и обувь, и аксессуары, и игры, и книги. Организаторы принимают также вещи для приюта для животных «Доброе сердце» — старое постельное бельё и пледы.

8 августа с 16:00 до 22:00 распродажа будет проходить в творческом пространстве на ул. Ленина, 87. В течение дня здесь состоятся мастер-классы по макияжу, причёскам, сбору букетов и другие, лекции о том, как выбрать вещи в секонд-хендах и спасти любимое платье от пятен. Будут и занятия для детей, так что организаторы приглашают приходить всей семьёй.

Благотворительная барахолка проводится в поддержку Оли Тупицыной, у которой недавно началась новая жизнь — девочку забрали из детского дома в семью. Но устоять в новой жизни девочка сможет только с вашей поддержкой. Врождённый порок позвоночника, не вылеченный вовремя, может в скором времени лишить Олю возможности ходить, а потом и сидеть. Чтобы этого не случилось, девочке нужно обследование в клинике города Хохвальд (Германия) стоимостью 594 тысячи рублей.

Источник — благотворительный фонд «Дедморозим"

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