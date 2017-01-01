На улицах Перми орудуют лжеволонтёры Что нужно знать, чтобы ваши деньги не попали в карман к мошеннику?

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Фото: группа фонда "Россодействие" в "ВКонтакте"

За последнее время на улицах города участились случаи сборов средств якобы на лечение тяжелобольных детей. К прохожим то и дело пристают юные «волонтёры» с просьбой опустить купюру в ящик. Как правило, сборщики средств носят с собой фотографии детей и придуманные, либо реальные, но скопированные и отредактированные, диагнозы болезней несуществующих малышей. Лжеволонтёры атакуют в местах массового скопления людей, на центральных улицах, дорогах, в общественном транспорте.

Этот факт беспокоит сотрудников благотворительных фондов «Берегиня» и «Дедморозим», которые провели по этому поводу специальную пресс-конференцию.

По словам представителей пермских благотворительных фондов, сборщиками средств зачастую являются подростки, которые сами не подозревают, что их деятельность — обман и работают они не на благо нуждающихся, а на прихоти реальных мошенников. Совсем недавно неравнодушные люди стали жертвой «злотворительности», пытаясь помочь некой семье Виноградовых из Перми: группа неизвестных в Татарстане собирала средства на лечение тяжелобольной девочки, несуществующему ребёнку придумали редкое заболевание, на лечение которого необходимо было собрать немалую сумму. О том, что сборы на лечение пермячки — это всего лишь аморальный способ нажиться на отзывчивости россиян, узнали благодаря Светлане Денисовой, уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае, которая отправила запрос в краевой минздрав, после чего стало известно, что ребёнка с таким диагнозом не существует.

Это не единственный случай такого рода мошенничества. Лжеволонтёры орудуют в соцсетях, рассылают сообщения с просьбой перечислить средства на электронный ящик, называя себя благотворительными организациями. Чтобы не попасться на уловку «коробочников» (так в кругу благотворительных организаций называют бесчестных сборщиков средств), необходимо знать ряд тонкостей, которыми на пресс-конференции, посвящённой проблеме незаконного сбора денежных средств на лечение тяжелобольных детей, поделились представители благотворительных организаций Перми.

Как распознать мошенника?

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева, представитель Благотворительного фонда «Дедморозим» Арина Плюснина и представитель организации «Территория семьи» Галина Берестнёва, а также начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Кондакова заявили на пресс-конференции, что настоящие благотворительные фонды не занимаются сбором средств на улице и в общественном транспорте. Данные методы сбора не только не практикуются «прозрачными» организациями, но и вовсе ими осуждаются. Реальные фонды проводят организованные благотворительные мероприятия, а собранные на них средства отправляются в опечатанные стационарные ящики, вскрываемые только в присутствии независимых контролёров. Благотворительные организации также могут собирать средства на банковские счета, при этом отчитываются по каждому переводу и в любой момент могут документально подтвердить раходование средств.

Если же к вам всё-таки подошли на улице и попросили сделать пожертвование в благотворительную организацию, необходимо, во-первых, запросить ряд документов, который обязательно должен быть у волонтёров: копия разрешения на проведение уличного мероприятия, так как все честные мероприятия должны быть согласованы, доверенность от фонда, договор с фондом о найме на сбор денежных средств, а также свидетельство о регистрации некоммерческой организации. Во-вторых, обратите внимание на коробку. Она должна быть опечатана и на ней должна размещаться подпись руководителя.

Если проверка документов составляет для вас сложность и большое количество бумаг с печатями и подписями вас дезориентирует, вы всегда можете воспользоваться интернетом. Уточните название организации у волонтёра и проверьте, существует ли данный фонд на самом деле, есть ли у него официальный сайт. Как правило, на онлайн-сервисе благотворительной организации всегда можно отследить, сколько средств было получено и куда они ушли.

Бывают случаи, когда лжеволонтёры умышленно представляются сотрудниками реально существующих организаций. В такой ситуации необходимо найти номер телефона руководства фонда на сайте и уточнить, проводит ли он в данный момент уличные благотворительные акции.

Что нужно делать, если вы распознали «коробочника»?

Если вы находитесь в общественном транспорте, необходимо сообщить кондуктору, что средства собирает лжеволонтёр. Следует быть активным, привлекать внимание других пассажиров, чтобы деньги неравнодушных горожан не ушли в карман мошенникам. Также можно позвонить 02 и передать подростка сотрудникам полиции. Так же нужно действовать, если вы находитесь на улице или в любом общественном месте.

Представители пермских благотворительных организаций на пресс-конференции призвали не вымещать злость и агрессию на несовершеннолетних. Дети зачастую не знают о том, что собираемые ими деньги не пойдут на лечение нуждающихся и выполняют свою работу искренне и усердно.

Будьте внимательны и бдительны! Не давайте мошенническим движениям крепнуть и шириться. Не только от добросовестных благотворительных организаций, но в первую очередь от общественности, от тех, кто готов помогать нуждающимся, зависит, куда пойдут пожертвованные деньги: в чей-то карман или на благотворительность.

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