На первой неделе августа в четырёх районах Перми пройдут отключения воды

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Как сообщает «Новогор-Прикамье», завтра, 1 августа, с 10:00 до 18:00 из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет на Ивана Франко, 52 и Целинной, 38.

В четверг, 2 августа, с 9:00 до 19:30 водоснабжение отключат в домах по адресу Верховая 3-я, 2, Встречная, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 35В, 37/2, Ипподромная 1-я, 5 и Кордонная 2-я, 10.

В выходные на сутки без воды останутся часть жителей Свердловского района. С 9:00 4 августа воды не будет на Балхашской, 1, Горловской, 3, Запорожской, 1, 11, 1А, 3, 3А, 5, Ижевской, 25, 27, 29, Лисичанской, 44, Лихвинской, 2, Лякишева, 13, Пушкарской, 138, Самаркандской, 1, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 1А, 28, 32, Старцева, 155, 2, Таманской, 44, Холмогорской, 2, 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2З, 3, 4/1, 4/3, 42, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 6 и Чукотской, 3. Водоснабжение включат до 9:00 5 августа.

Также на первой неделе августа ожидаются плановые отключения воды в Дзержинском районе. В субботу с 9:00 до 19:30 воду отключат в домах по адресу: Докучаева, 10, 12, 14, 17, 17А, 18, 2, 20, 22, 24, 28А, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 40А, 40Б, 40В, 42, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 50, 50/1, 50А, 50Е, 52, 6, 60, 8, Костычева, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, Красноборская 1-я, 6, 6А, 6Б, 8А, 9А, Сеченова, 1, 14, 3, 3А, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, Сочинская, 2, 4, 4А, 6, 8 и Транспортная, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 27, 27А, 29, 30, 34, 7, 9. Также с 9:00 7 августа до 9:00 8 августа без водоснабжения останутся дома на Докучаева, 28, 28/1, 30, 34 и Костычева, 41.