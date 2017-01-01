В Перми изменится расписание нескольких автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов

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С 1 августа в Перми изменится расписание трамвайного маршрута №10, троллейбусных маршрутов №8 и 10, а также автобусов №18, 33, 35, 52, 53, 74.

Трамвай №10 по просьбам пассажиров будет отправляться в 7.00 с остановки «Школа №107», а также с остановки «улица Максима Горького» в 17.06.

На троллейбусном маршруте №8 один рейс перенесут на 17.08 с остановки АО «Велта». Кроме того, по данным пассажиропотока будет скорректированы отправления маршрута №10 в выходные дни с остановки «Микрорайон Парковый» после 20.00.

Автобусные маршруты № 18, 33, 35, 52, 53 и 74 в связи с окончанием ремонта Коммунального моста переходят на своё обычное расписание, которое было до начала ремонтных работ. Кроме того, на маршрутах № 18, 52 и 74 в течение дня будет скорректировано отправление рейсов.

Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на сайте.

Источник — пресс-служба администрации Перми

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