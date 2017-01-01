В Кунгуре обрушилось здание бывшего ремонтно-механического завода

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В Кунгуре, в здании бывшего ремонтно-механического завода произошло обрушение железобетонных конструкций. Об этом сообщила «Комсомольская правда». По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, здание давно уже не эксплуатируется. Работавшие на месте обрушения кинологи определили место, где под завалами может находиться человек.

На месте ЧП работает комиссия по чрезвычайным ситуациям города Кунгур, пожарные, полиция, скорая помощь и другие службы. Спасатели ожидают высотную технику, чтобы разобрать завалы и извлечь пострадавшего.