УФАС освободило признавшуюся в картельном сговоре компанию от штрафа

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермское УФАС России освободило от штрафа одну из пермских компаний, уличённых в картельном сговоре. Основанием стало то, что она первой из заговорщиков признала свою вину в нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее антимонопольное ведомство выявило признаки антиконкуретного соглашения на рынке поставок материалов для медицинских лабораторий Прикамья. Специалисты обратили внимание на поведение аукционных роботов (программное обеспечение для автоматизации участия в торгах), действующих в интересах ООО «Мед С» и ООО «МикроТех».

Было установлено, что роботы этих организаций использовали нерациональную тактику поведения на торгах при участии сразу в нескольких аукционах. Оба формально независимых участника использовали роботов с одинаковыми настройками. Т орги завершались в первую же секунду с минимальным снижением — 0,5% от начальной цены. Организации ещё до начала проведения торгов определяли, кто будет победителем конкретного аукциона и до какого уровня будет снижена цена контракта. В итоге на обоих участников сговора должны были быть наложены штрафы по 35 тыс. рублей на директоров организаций и почти по 330 тыс. рублей на каждое юридическое лицо.

При рассмотрении дела ООО «Мед С» признало свою вину в заключении антиконкурентного соглашения на более, чем десяти аукционах. В связи с этим Пермское УФАС России освободило Общество от штрафа — такая возможность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Позднее и вторая организация, ООО «Микротех», также признала свою вину. В соответствии с тем, что Общество признало свою вину уже позже, после Мед С, полностью освобождать от ответственности его не стали, однако штрафы наложили в минимальном размере: 100 тыс. рублей на юридическое лицо и 20 тыс. рублей на его директора.

«Признаки сговора могут быть установлены в результате анализа самых различных этапов проведения аукциона — от подачи заявок до исполнения контракта, — инструментарий по выявлению антиконкурентных соглашений у антимонопольного органа очень большой. Мы всё равно обнаружим картель, поэтому участникам аукционов выгоднее действовать независимо и добросовестно. Но в случае добровольного признания в нарушении и соблюдения ряда условий, у организаций есть шанс избежать административного наказания или хотя бы уменьшить налагаемые административные штрафы» — прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела контроля естественных монополий Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.