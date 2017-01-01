Суд снова отстранил главу Чайковского от должности

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Чайковский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и временно отстранил главу городской администрации Чайковского Алексея Третьякова от должности.

Следствие сочло, что находясь на рабочем месте, глава оказывает давление на сотрудников городской администрации. Некоторые из них проходят свидетелями по уголовному делу, возбужденному в отношении главы города.

Напомним, господина Третьякова подозревают в превышении должностных полномочий по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Подробности дела не разглашаются. Ранее СМИ Чайковского района сообщали, что оно связано с передачей муниципальной квартиры в собственность несовершенной дочери экс-начальника городского комитета по управлению имуществом Натальи Смышляевой, а также передачей муниципальной земли дачному кооперативу «Рассвет».

Отметим, это уже второй случай, когда суд временно отстранил Алексея Третьякова от работы. Ранее отставку мэра по его личному заявлению приняли депутаты Чайковской городской думы. Несмотря на то, что глава города забрал заявление до начала заседания, Чайковский городской суд признал их решение депутатов законным. Алексей Третьяков обжаловал решение в краевом суде, и в начале июля был восстановлен в должности.