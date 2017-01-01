Пермскую ветеринарную клинику из-за отчёта о наркотиках оштрафовали на 200 тысяч рублей

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Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Белый Клык» — пермской сети ветеринарных клиник «Клык+».

Ранее общество признали виновным в административном правонарушении — оно вовремя не представило годовой отчёт о количестве использованных наркотических и психотропных веществ, которые применяются в ветклиниках в медицинских целях.

Согласно действующему законодательству, юрлица, осуществляющие ветеринарную деятельность с использованием подобных веществ, обязаны сдавать отчёт до 15 февраля. Пермская сеть клиник сделала это лишь в марте, за что была оштрафована Мотовилихинским районным судом на 200 тыс. руб.

Компания пыталась оспорить это решение в вышестоящей инстанции и просила заменить штраф предупреждением. Однако, Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

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