Пермскую ветеринарную клинику
из-за отчёта о наркотиках оштрафовали на 200 тысяч рублей
Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Белый Клык» — пермской сети ветеринарных клиник «Клык+».
Ранее общество признали виновным в административном правонарушении — оно вовремя не представило годовой отчёт о количестве использованных наркотических и психотропных веществ, которые применяются в ветклиниках в медицинских целях.
Согласно действующему законодательству, юрлица, осуществляющие ветеринарную деятельность с использованием подобных веществ, обязаны сдавать отчёт до 15 февраля. Пермская сеть клиник сделала это лишь в марте, за что была оштрафована Мотовилихинским районным судом на 200 тыс. руб.
Компания пыталась оспорить это решение в вышестоящей инстанции и просила заменить штраф предупреждением. Однако, Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.