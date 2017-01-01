С начала года в Прикамье должники за тепло и горячую воду лишились 20 автомобилей

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Энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги работы по взысканию имущества должников за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения.

В течение первых шести месяцев 2018 года сотрудники Управления службы судебных приставов по Пермскому краю на основании судебных приказов произвели аресты 20 единиц личного автотранспорта. Их собственники задолжали более 1,5 млн руб. за коммунальные услуги.

В компании подчеркивают, что это эффективная мера воздействия. Чтобы вернуть свои авто, должники в Перми погасили задолженность на общую сумму более 500 тыс. руб.. Кроме того, что владельцам эвакуированных машин приходится рассчитываться с долгами, им приходится гасить расходы на эвакуацию арестованного транспорта, а также оплачивать услуги хранения на штрафстоянке.

Другая действенная мера работы с должниками — вероятность лишиться возможности провести запланированный отдых за рубежом. При имеющихся долгах перед теплоснабжающей организацией судебные приставы могут вынести постановление о запрете на выезд из России. С 15 июня текущего года вынесено уже более 3,2 тыс. таких постановлений. В итоге 224 должника рассчитались с долгами и обратились с просьбой снять ограничения. Все собранные средства направят на перекладку тепловых сетей и ремонты объектов генерации, сообщает пресс-служба "Т Плюс".