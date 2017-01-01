Студенческое общежитие в Перми построят за 187,5 млн рублей Подряд на возведение общежития для иногородних студентов выиграла пермская компания

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Напомним, в июне Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на строительство в Перми студенческого общежития. Начальная цена контракта составляла 209,5 млн руб.

Здание появится в Мотовилихинском районе на улице Ивана Франко, 39 рядом с Пермским колледжем транспорта и сервиса. Общежитие на 400 человек требуется построить за 641 день. При этом подрядчик должен установить на строительной площадке систему видеонаблюдения, чтобы заказчик мог следить за ходом работ в режиме реального времени.

Заявки на участие прислали пять компаний. Но до аукциона допустили только три из них: ООО «ВИАЛ ГРУПП» (Пермь), ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (Санкт-Петербург) и ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-157» (Пермь). «ВИАЛ ГРУПП» предложила выполнить работы за 187,5 млн руб. «ГАРАНТСТРОЙ» понизил цену до 188,6 млн руб., а «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-157» — до 193,8 млн руб. В итоге победителем аукциона стал «ВИАЛ ГРУПП», предложивший наименьшую цену.

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