Матери погибшей школьницы предъявили обвинение в «убийстве с особой жестокостью»

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Краснокамский суд арестовал мать 14-летней девочки, умершей, предположительно, от истощения

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР по Пермскому краю, матери было предъявлено обвинение по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

Напомним, 16 июля жительница Краснокасмка увидела, что её 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии. Мать вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть девочки. Ряд СМИ сообщали, что погибшая и её мать находились в тяжёлом финансовом положении, и ребёнок мог умереть от истощения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «халатность». Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не смогли своевременно выявить, что девочку в целях её безопасности нужно изъять у матери.

В настоящее время следователями проведено более ста допросов, три осмотра места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, изъята вся необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз. Уголовные дела для дальнейшего расследования переданы в первый отдел по расследования особо важных дел. Ранее расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.