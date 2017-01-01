Ввод жилья в Прикамье вырос на 45% по сравнению с прошлым годом

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Всего за 6 месяцев введено в эксплуатацию 5 тыс. квартир

Пермьстат подвел итоги жилищного строительства за 6 месяцев текущего года. Всего за это время сдано в эксплуатацию 386,1 тыс. кв. м. Жилья (5001 квартира). Этот показатель превышает прошлогодний за тот же период на 45,3%.

Положительный рост зафиксирован и в сегменте индивидуального строительства — рост с прошлым годом на 59,9%.