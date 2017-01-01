В Кировском районе потушили пожар на территории «Нефтехимика»

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Горящие цистерны с нефтепродуктами тушили пять часов

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, сообщение о загорании на улице Щигровская поступило сегодня, 26 июля, в 11:10. Прибывшие пожарно-спасательных подразделения обнаружили, что горят цистерны с нефтяным растворителем. Пострадавших и погибших нет.

На месте пожара работало 26 единиц техники и 70 человек личного состава. Кроме того, к тушению пожара привлекался специальный поезд. В 12:15 пожар удалось локализовать на площади 5 на 5 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 16:02.

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