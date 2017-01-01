Депутаты Госдумы от Пермского края попали в ТОП-50 самых активных парламентариев Ими стали Игорь Сапко и Андрей Исаев

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Фото: Константин Долгановский

Российские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили четвёртый интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы.

Исследование проводилось с октября 2017 по июль 2018 года и состояло из четырёх неравновесных индексов: индекса народного голосования (соотношение голосов на странице депутата на сайте «Депутат.клуб» к общему количеству проголосовавших на портале), активности депутата в ГД (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участие в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию), индекса медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и в информационном поле) и экспертного индекса работы в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории с региональными элитами, органами власти, жителями, общественными организациями и открытости работы депутата в Интернете).

Всего в рейтинг попали 437 депутатов Госдумы. Авторы рейтинга специально не учитывали председателя Госдумы и лидеров думских фракций, так как они имеют неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом.

Нынешний созыв Госдумы был избран в 2016 году. Сейчас Пермский край в Государственной Думе представляют Алексей Бурнашов, Александр Василенко, Андрей Исаев, Дмитрий Сазонов, Игорь Сапко, Дмитрий Скриванов и Игорь Шубин. В результате самыми активными, по мнению политологов, оказались Андрей Исаев (5 место) и Игорь Сапко (48 место). За ними в рейтинге идут Дмитрий Сазонов (295 место), Александр Василенко (379), Алексей Бурнашов (390) и Дмитрий Скриванов (417).