Во время фестиваля KAMWA-2018 ограничат движение транспорта

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Ограничение на участке «Пермь-Ильинский» – Хохловка» продлится с 27 по 29 июля с 9:00 до 20:00.

Новые правила движения транспорта введут на время фестиваля KAMWA-2018 в целях обеспечения безопасности. Движение будут контролировать патрули ГИБДД, сообщает пресс-служба Минтранса.

На схеме синими стрелками указаны пешие маршруты, а красными — места заезда на парковки.